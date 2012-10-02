На вторичке Донецка стоимость жилья в сентябре на уровне 1 тыс. 174 долл./кв. м

На вторичном рынке недвижимости Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в сентябре 2012 года стабилизировалась на уровне 1 174 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 833 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 401 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стоимость 1 кв. м жилья выросла в Кировском районе – на 1,13% (10 долл.) – до 894 долл./кв. м, Ворошиловском районе – на 0,65% (9 долл.) – до 1 401 долл., Ленинском – на 0,32% (3 долл.) – до 947 долл./кв. м, Куйбышевском – на 0,86% (8 долл.) – до 934 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья отмечалось в Петровском районе – на 0,60% (5 долл.) – до 833 долл./кв. м, Киевском районе – на 1,03% (14 долл.) – до 1 342 долл., Калининском – на 0,57% (7 долл.) – до 1 215 долл., Пролетарском – на 0,52% (5 долл.) – до 954 долл., Буденовском районе – на 1,08% (11 долл.) – до 1 007 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.