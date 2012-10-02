На вторичке Харькова средняя стоимость жилья в сентябре снизилась до 1 091 долл./кв. м

На вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в сентябре 2012 года снизилась на 0,18%, или 2 долл., – до 1 091 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Червонозаводской район со средним показателем 896 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 343 долл./кв. м.

По данным компании, в сентябре т.г. снижение стоимости жилья наблюдалось в Дзержинском районе – на 0,76% (10 долл.) – до 1 314 долл., Фрунзенском – на 0,88% (9 долл.) – до 1 010 долл., Московском – на 0,59% (6 долл.) – до 1003 долл., Орджоникидзевском – на 0,42% (4 долл.) – до 944 долл., Коминтерновском – на 0,32% (3 долл.) – до 943 долл.,

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Ленинском районе – на 0,90% (10 долл.) – до 1 115 долл., Червонозаводском – на 1,36% (12 долл.) – до 896 долл., Киевском районе – на 0,90% (12 долл.) – до 1 343 долл., Октябрьском районе – на 0,91% (9 долл.) – до 1003 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.