На вторичке Львова стоимость жилья в сентябре выросла на 0,07% – до 1 443 долл./кв. м

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в сентябре 2012 года выросла на 0,07%, или на 1 долл., – до 1 443 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 168 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 752 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 0,69% (12 долл.) – до 1 752 долл., Лычаковском районе – на 0,53% (7 долл.) – до 1 323 долл., Сиховском районе – на 0,43% (5 долл.) – до 1 168 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Шевченковском районе – на 0,39% (5 долл.) – до 1 287 долл., Зализнычном районе – на 0,67% (9 долл.) – до 1 343 долл./кв. м, Франковском районе – на 0,59% (9 долл.) – до 1 518 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир за январь-июнь 2012 года выросла на 0,91%, или на 13 долл., – до 1 444 долл./кв. м.