На вторичке Днепропетровска стоимость жилья в сентябре выросла до 1 187 долл./кв. м

На вторичном рынке недвижимости Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в сентябре 2012 года выросла на 0,17%, или на 2 долл., – до 1 187 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 946 долл./кв. м, самым дорогим – Бабушкинский, где средняя цена продажи составила 1 399 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Бабушкинском районе – на 0,94% (13 долл.) – до 1 399 долл., Красногвардейском районе – на 0,24% (3 долл.) – до 1 246 долл./кв. м, Индустриальном – на 0,73% (8 долл.) – до 1 098 долл., Самарском районе – на 0,49% (5 долл.) – до 1033 долл., Амур-Нижнеднепровском районе – на 0,88% (9 долл.) – до 1035 долл./кв. м,

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Жовтневом районе – на 0,69% (9 долл.) – до 1 286 долл., Кировском районе – на 1,01% (12 долл.) – до 1 180 долл., Ленинском районе – на 0,53% (5 долл.) – до 946 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.