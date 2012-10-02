Депутаты хотят урегулировать деятельность субъектов хозяйствования в сфере комуслуг

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности субъектов хозяйствования в сфере коммунальных услуг».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие законопроекта проголосовали 230 народных депутатов из 351 зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что тарифы на предоставление услуг по питьевому водоснабжению рассчитываются на основании отраслевых нормативов расходов и должны полностью возмещать эксплуатационные расходы и обеспечивать надежную работу объектов централизованного питьевого водоснабжения и водоотвода.

Тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу должны учитывать экономически обоснованные расходы и обеспечивать уровень рентабельности не ниже предельного уровня рентабельности, установленного национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Размер инвестиционной составляющей тарифа утверждается органом, уполномоченным осуществлять установление тарифов.

В случае уменьшения себестоимости услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу в результате реализации соответствующей инвестиционной программы, полученные средства направляются на восстановление активов предприятия согласно перечню, определенному финансовым планом, по согласованию с органом, уполномоченным осуществлять установление тарифов.

В случае, если тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу установлен ниже экономически обоснованных расходов с учетом предельного уровня рентабельности, орган, которым установлен этот тариф, должен обеспечить включение в расходы соответствующего местного или государственного бюджета суммы компенсации такой разницы на соответствующий бюджетный период в порядке, установленном действующим законодательством.

Установление тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу ниже размера экономически обоснованных расходов с учетом предельного уровня рентабельности без соответствующего возмещения не допускается и может быть обжаловано в суде.

В случае изменения в течение срока действия тарифов объема отдельных составляющих экономически обоснованных расходов по независящим от субъекта хозяйствования причинам, в частности, увеличение или уменьшение налогов и сборов, минимальной заработной платы, арендной платы и амортизационных отчислений, повышения или снижения цен на топливно-энергетические и другие материальные ресурсы, субъекты хозяйствования проводят коррекцию установленных тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, и подают на утверждение в орган, уполномоченный осуществлять установление таких тарифов.

При этом пересчет тарифов может проводиться путем корректирования только тех составляющих структуры тарифов, по которым произошли ценовые изменения в сторону увеличения или уменьшения.

При предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу потребитель вносит плату согласно нормам и тарифам, которые регулируются в установленном законодательством порядке.

Для проведения расчетов за употребленную электрическую энергию и для других расчетов предприятия централизованного водоснабжения и водоотвода, тарифы для которых установлены на уровне экономически обоснованных расходов с учетом предельного уровня рентабельности, в учреждениях уполномоченного банка открывают текущие счета со специальным режимом использования.

Средства, которые поступают предприятиям централизованного водоснабжения и водоотвода в качестве платы за услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу зачисляются исключительно на текущие счета со специальным режимом использования предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода.

На текущие счета со специальным режимом использования предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода зачисляются средства, которые поступают в качестве компенсации разницы в тарифах (производственная дотация из бюджета) на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которая возникла в связи с несоответствием экономически обоснованных расходов с учетом предельного уровня рентабельности тарифам, установленным соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Алгоритм распределения средств с текущих счетов со специальным режимом использования субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода устанавливается национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Алгоритм распределения средств должен предусматривать полную и своевременную выплату зарплаты работникам предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода.

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, одновременно с установлением алгоритма устанавливает порядок приостановки действия алгоритма в случае отсутствия просроченной задолженности предприятия централизованного водоснабжения и водоотвода перед поставщиком электрической энергии (с учетом договора реструктуризации задолженности) и полной текущей оплаты стоимости электрической энергии на протяжении не меньше трех месяцев, и возобновление действия алгоритма в случае нарушения предприятием централизованного водоснабжения и водоотвода порядка расчетов за электрическую энергию.

Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, могут быть определены категории субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода, расчеты за услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу и употребленную электрическую энергию которых осуществляются без установления алгоритма распределения средств.

Для проведения расчетов между субъектами хозяйствования в сфере теплоснабжения, расчетов теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ и для других расчетов субъекты хозяйствования в сфере теплоснабжения, которые используют для выработки тепловой энергии природный газ и тарифы для которых установлены на уровне экономически обоснованных расходов с учетом предельного уровня рентабельности, открывают в учреждениях уполномоченного банка текущие счета со специальным режимом использования.