Порядок лицензирования хоздеятельности в строительстве будет определять Кабмин - закон

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в законы Украины “Об архитектурной деятельности” и “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности” относительно лицензирования хозяйственной деятельности в строительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 233 народных депутаты из 309 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что хозяйственная деятельность, связанная с разработкой градостроительной документации, а также изыскательскими работами, проектированием и строительством объектов IV и V категорий сложности, подлежит лицензированию в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Размер платы за выдачу лицензии, ее копии или дубликата, переоформление лицензии определяется Кабинетом министров Украины”;

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.