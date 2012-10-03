Для проверки расходов регионов на подготовку к зиме создадут спецкомиссиию

В Украине создадут специальную ревизионную комиссию, которая проверит эффективность расходования средств и деятельность руководителей регионов и отдельных городов по подготовке коммунального хозяйства к зиме.

Такое решение принято на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки к обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона 2012/13 годов, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В состав комиссии войдут представители Минрегиона Украины, МЧС, МВД, прокуратуры и НАК «Нафтогаз Украины».

Ожидается, что в начале октября комиссия должна приступить к своим обязанностям в Калуше (Ивано-Франковской область), где в 2011 году старт отопительного периода затянулся до конца октября, а в подготовке к нынешнему вновь возникли значительные проблемы. Планируется, что эта комиссия посетит все города, которые допустили ненадлежащую подготовку систем теплоснабжения и жизнеобеспечения.

«Готовность к отопительному сезону должна быть обеспечена 15 октября, и точка. Если к этому времени где-то в каком-то регионе, городе не будет это сделано, от имени ведомственной комиссии, я официально обращусь в Генеральную прокуратуру по поводу невыполнения вами служебных полномочий », - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк на заседании, обращаясь к руководству регионов.

По данным директора Департамента проектного управления и энергоэффективности в сфере жизнеобеспечения Минрегиона Станислава Захарова, на начало октября готовность теплосетей Украины в целом составляет почти 100%, многоквартирные жилые дома готовы на 92%, объекты социальной инфраструктуры - на 95-97%.

Справка УНИАН. Согласно распоряжению Кабинета министров Украины № 508-р от 25 июля 2012 года, в состав межведомственной рабочей группы включены представители Минрегиона Украины, МЧС, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства инфраструктуры, МОЗ, Министерства образования и науки, молодежи и спорта, Минобороны, Госагентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, Госагентства автомобильных дорог и НАК «Нафтогаз Украины».

Распоряжением центральным органам исполнительной власти и местным госадминистрациям, в частности, предусмотрено обеспечить ремонты на предприятиях теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей, а также создать необходимые запасы основных и резервных видов топлива; принять меры к погашению задолженности по оплате использованных в текущем году природного газа, электрической и тепловой энергии и предоставленных жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечить ежемесячную их оплату.