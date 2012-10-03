Стоимость частных домов в Киеве с начала года снизилась на 1,9% – до 1781 долл./кв. м

Средняя стоимость частных домов на вторичном рынке Киева с начала текущего года снизилась на 1,9% и на сентябрь составила 1 781 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, за год (с сентября 2011 года по сентябрь 2012 года) средняя стоимость частных домов в столице снизилась на 4,2%, а во втором квартале текущего года – уменьшилась на 0,8%.

Количество выставленных на продажу частных домов в сентябре т.г. по сравнению с июнем т.г. уменьшилось на 12,6% – до 848 домов. Объем предложения частных домов в общей площади и денежном выражении уменьшился на 10,8% и 9,6%, соответственно.

С начала года предложение домов в Киеве уменьшилось на 28,4%. Относительно сентября 2011 года количество продаваемых домов уменьшилось на 21,3%. Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 19,9% от всего объема предложения.

Наибольшее количество домов в Киеве на вторичном рынке купли-продажи в сентябре предлагалось в Дарницком (28%) районе. За ним следуют Голосеевский и Соломенский (по 14%), Подольский (12%), Днепровский (9%), и Святошинский (8%) районы. Небольшой выбор домов в Оболонском и Шевченковском районах (по 5%), еще меньше – в Печерском (3%) и Деснянском (2%) районах.

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема предложений занимают дома площадью 250-500 кв. м – 36%. Дома площадью 100-250 кв. м занимают 29% от общего объема, до 100 кв. м – 22% , площадью свыше 500 кв. м – 13%.

В структуре предложения преобладают дома в ценовой категории 300-500 тыс. долл. и 500 тыс. - 1 млн. долл. (по 21%). Дома в ценовых категориях 100-200 тыс. долл. занимают 19% от общего объема, 200-300 тыс. долл. – 15%, до 100 тыс. долл. – 13% и от 1 млн. долл. – 11%.