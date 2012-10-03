Стоимость аренды квартир в Киеве в сентябре выросла на 1,37% – до 668 долл. в месяц

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в сентябре 2012 года выросла на 1,37% (9 долл.) – до 668 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

При этом самым дешевым оставался Днепровский район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 420 долл./месяц, самым дорогим был Печерский район с арендной ставкой в 659 долл. в месяц.

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 14 долл. – до 659 долл., 2-комнатных – на 10 долл. - до 840 долл., 3-комнатных – на 14 долл., до 986 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 561 долл., 2-комнатных – на 14 долл., до 928 долл., 3-комнатных – на 11 долл. – до 1082 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл., до 422 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 534 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 768 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 516 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 633 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 780 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 477 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 634 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 761 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. - до 438 долл., 2-комнатных – на 9 долл., до 598 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 752 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл., до 423 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 565 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 710 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 420 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 575 долл., 3-комнатных – на 9 долл. – до 686 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. – до 421 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 525 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 639 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл., до 434 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 557 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до706 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в августе 2012 года выросла на 1,38% (9 долл.) – до 659 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.