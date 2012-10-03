Стоимость домов под Киевом с начала года снизилась на 6,4% - до 1 257 долл./кв.м

Средняя стоимость частных домов в пригороде Киева с начала текущего года снизилась на 6,4% и на сентябрь составила 1 257 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, за год (с сентября 2011 года по сентябрь 2012 года) средняя стоимость домов в пригороде столицы снизилась на 9,7%, а во втором квартале текущего года — уменьшилась на 0,9%.

Количество выставленных на продажу частных домов за последний квартал уменьшилось на 10,7% - до 3004 единиц. С начала года предложение домов под Киевом увеличилось на 34,4%. Относительно сентября 2011 года количество продаваемых домов увеличилось на 52,4%.

В сентябре т.г. наибольшее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском районе – 38%, в Обуховском – 16%, в Бориспольском – 15% и в Васильковском – 13%. Наименьшее количество домов предлагалось в Вышгородском и Броварском районах (по 9%).

В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 250-500 кв. м – 38%. Дома площадью 100-250 кв. м занимают 36% в общем объеме, площадью до 100 кв. м и от 500 кв. м – по 13%.

В структуре предложения преобладают дома в ценовой категории до 150 тыс. долл. – 31%. Далее следуют дома в ценовых категориях: 150-300 тыс. долл. – 28%, 300-500 тыс. долл. – 18%, 500 тыс. - 1млн долл. – 15%, от 1 млн долл. – 8%.

В сентябре наибольшая доля частных домов, представленных к продаже, находилась в ценовом диапазоне до 1 тыс. долл./кв.м и составила 47%. Доля домов в ценовом диапазоне 1-2 тыс. долл./кв.м составила 39%, в диапазоне 2-3 тыс. долл./кв.м – 9%, свыше 3 тыс. долл./кв.м – 5%.

За последний квартал увеличение средней стоимости представленных к продаже домов наблюдалось в Вышгородском (на 3,7%, до 1001 долл./кв.м) и в Бориспольском (на 2,9% - до 1062 долл./кв.м) районах. Уменьшение средней стоимости наблюдалось в Обуховском (на 5,1% - до 1972 долл./кв.м), Броварском (на 3,3% - до 873 долл./кв.м) и Васильковском (на 1% - до 1012 долл./кв.м) районах.