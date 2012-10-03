Минрегион предлагает обязать тепло- и водоснабжающие предприятия перечислять на модернизацию

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает обязать тепло- и водоснабжающие предприятия направлять инвестиционную составляющую тарифов на услуги по централизованному отоплению, водоснабжению и водоотводу на модернизацию своих объектов.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина «О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды и Порядок формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод», текст которого размещен на сайте министерства.

Изменениями предлагается дать новое определение понятию инвестиционная программа.

Согласно документу, инвестиционная программа - комплекс мероприятий, утвержденный в установленном порядке, для повышения уровня надежности и обеспечения эффективной работы систем централизованного теплоснабжения, который содержит обязательства субъекта хозяйствования в сфере централизованного теплоснабжения (а также централизованного водоснабжения и водоотвода) по строительству (реконструкции, модернизации) объектов в этой сфере, улучшения качества услуг, с соответствующими расчетами и обоснованиями, а также указанием источников финансирования и графика выполнения.

По мнению инициатора изменений, их принятие будет содействовать реализации инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода, запланированных предприятиями капиталовложений и/или расходов в структуре инвестиционной составляющей тарифов на эти услуги.