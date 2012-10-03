Количество договоров по ипотеке под 3% выросло до 576

В Украине количество договоров, заключенных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выросло до 576.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«576 семей приняли удешевленную ипотеку. Количество домов и застройщиков, участвующих в программе, постоянно растет», - цитирует пресс-служба министра регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолия Близнюка.

По его словам, также в этом году заключено 443 договора по программе «30/70» и предоставлено 212 молодежных льготных кредитов. Государственным ипотечным учреждением профинансировано 748 кредитов.

Таким образом, в этом году в рамках реализации государственных жилищных программ приобретено 1979 квартир, подытожили в Минрегионе.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 23 августа, в Украине количество договоров, заключенных по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выросло до 296.

В целом в рамках реализации государственных жилищных программ было профинансировано приобретение 1232 квартир.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По условиям программы, кредиты будут предоставляться сроком до 15 лет в гривнях, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом. В госбюджете на 2012 год на компенсацию процентных ставок по данной программе предусмотрен 1 млрд грн.