Стоимость коттеджей под Киевом в сентябре выросла на 0,10% – до 993 долл./кв. м

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе в сентябре 2012 года выросла на 0,10% (1 долл.) – до 993 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 1,66% (8 долл.) – до 1 218 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 278 долл./кв. м, самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 505 долл./кв. м.

По данным компании, в прошлом году рост стоимости коттеджей зафиксирован в Обуховском районе - на 0,74% (11 долл.) - до 1 505 долл./кв.м, Бориспольском - на 1,04% (12 долл.) - до 1 169 долл./кв.м, Макаровском - на 0,67% (6 долл.) - до 904 долл./кв.м, Броварском - на 0,68% (6 долл.) - до 893 долл./кв.м, Вышгородском - на 1,28% (11 долл.) - до 868 долл./кв.м, Бородянском — на 0,76% (6 долл.) - до 798 долл./кв.м, Кагарлыкском - на 0,76% (5 долл.) - до 666 долл./кв.м, Фастовском - на 0,84% (5 долл.) - до 602 долл./кв.м, Переяслав-Хмельницком - на 2,31% (11 долл.) - до 488 долл./кв.м, Барышевском - на 0,45% (2 долл.) - до 447 долл./кв.м, Богуславском - на 1,23% (5 долл.) - до 413 долл./кв.м, Яготинском - на 0,77% (3 долл.) - 393 долл./кв.м, Таращанском - на 1,82% (6 долл.) - до 335 долл./кв.м, Сквирском районе — на 2,58% (7 долл.) - до 278 долл./кв.м.

При этом снижение стоимости домовладений наблюдалось в Киево-Святошинском районе — на 0,74% (11 долл.) - до 1 469 долл./кв.м, Васильковском - на 0,98% (10 долл.) - до 1 014 долл./кв.м, Белоцерковском — на 0,36% (2 долл.) - до 552 долл./кв.м, Мироновском — на 0,96% (5 долл.) - до 515 долл./кв.м, Иванковском — на 1,33% (5 долл.) - до 370 долл./кв.м, Ракитнянском - на 0,55% (2 долл.) - до 359 долл./кв.м, Згуровском — на 1,16% (4 долл.) - до 341 долл./кв.м.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость частных домов в пригороде Киева с начала текущего года снизилась на 6,4% и на сентябрь составила 1 257 долл./кв.м.