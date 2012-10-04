В Днепропетровске сдали в эксплуатацию первый дом по программе «Доступное жилье»

В четверг, 4 октября, в Днепропетровске на новом массиве «Левобережный-3» при участии Президента Украины Виктора Януковича сдали в эксплуатацию первый дом, построенный по программе «Доступное жилье».

Как передает корреспондент УНИАН, пятиэтажный дом на 63 квартиры построили меньше чем за полгода.

Дом построен из энергосберегающих материалов, в частности пористого бетона. Стоимость 1 кв. м составляет 4,8 тыс. грн, что почти на треть ниже рыночной стоимости в этом микрорайоне. Снижение стоимости жилья достигнуто за счет того, что за средства региональных бюджетов был разработан проект микрорайона, застройщику бесплатно выделены 9 га земли под застройку и подведены необходимые коммуникации и сети.

В доме установлена автономная котельная, в квартирах - счетчики газа и воды.

Заказчиком строительства первого дома по программе «Доступное жилье» в Днепропетровской области является коммунальное предприятие «Регион Лидер».

Дом построен ООО «Пивденбуд», которое в ноябре 2011 года выиграло тендер на строительство.

В рамках программы «Доступное жилье» на жилом массиве «Левобережный-3» в Днепропетровске планируется ввести в целом 16 пятиэтажных домов. Уже в этом году планируется начать строительство еще нескольких жилых домов.

По данным Днепропетровской ОГА, за два года будет построено более 1 тысячи квартир. Ориентировочная стоимость строительства составит около 405 млн грн. По программе удешевления стоимости ипотечных кредитов на данный момент в Днепропетровской области заключен 31 договор с будущими владельцами жилья. Оформляют договоры еще 30 семей. Также 24 семьи готовят пакеты документов для получения ипотеки в банках.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегионстроя, по состоянию на начало сентября с.г. в рамках правительственной программы «Доступное жилье» заключено 336 договоров о предоставлении частичной компенсации процентов и профинансировано 335 кредитов на общую сумму более 79 млн грн.

Справка УНИАН. 25 апреля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением №343 утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

В документе отмечается, что кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 п.п. годовых.

3 августа 2012 года Президент Украины В.Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

В Государственном бюджете 2012 года на компенсацию процентной ставки по этой ипотечной программе предусмотрено 1 млрд грн.

Кабинет министров Украины предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2013 год 1 млрд грн на программу удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.