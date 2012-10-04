Для получения льготных кредитов в ЖКХ уже подано 39 заявок на 83,4 млн грн

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству принял 39 заявок на общую сумму 83,4 млн грн на получение льготных кредитов для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, говорится на сайте фонда.

Как сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин, из общего количества полученных заявок 17 уже утверждены на заседании Комиссии Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ на общую сумму 39 млн 699,515 тыс. грн. Среди этих заявок 14 представлены объединениями совладельцев многоквартирных домов.

Кроме того, еще 12 кандидатов в заемщики (из них 7 - ОСМД) получили выводы относительно их финансового состояния и внутреннего кредитного рейтинга. Остальные 10 заемщиков, из которых 4 ОСМД, подали заявки, готовят необходимые документы для определения финансового состояния и рассмотрения на комиссии.

«Основная часть предоставленных заявок на получение льготных кредитов касается реконструкции ИТП (индивидуальных тепловых пунктов), подключенных к тепловым сетям, реконструкции теплоснабжения, утепления жилых домов, модернизации отопления в зданиях с установлением индивидуального теплового пункта с автоматическим регулированием подачи теплоносителя в зависимости от погодных условий, замены частей трубопроводов систем централизованного отопления и снабжения холодной воды, а также замены лифтов», - отметил председатель правления фонда.

Л. Рысухин добавил, что на сегодняшний день работа по льготному кредитованию для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства продолжается, заявки на получение кредита принимаются.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству начал прием заявок на получение льготных бюджетных кредитов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Государственным бюджетом 2012 года на выдачу льготных кредитов в сфере ЖКХ предусмотрено 40 млн грн.

Предпочтение при отборе получат проекты, которые уменьшают объем потребления ресурсов, комплексно решают проблемы населенного пункта или группы жилых домов, находящихся в единой технологической схеме.

Льготный кредит предоставляется сроком до 10 лет с возможностью досрочного погашения. Размер кредитной ставки составляет 3% годовых. Возврат тела кредита начинается через год, а процентов - через 3 месяца со дня зачисления средств.

31 мая 2012 года Кабмин принял постановление № 599 «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для льготного кредитования юридических лиц, в том числе объединений совладельцев многоквартирных домов, для проведения реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства».