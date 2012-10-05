Стоимость земли в пригороде Киева в сентябре снизилась на 0,55% – до 3094 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в сентябре 2012 года снизилась на 0,55%, или 17 долл., – до 3 094 долл. за сотку, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 1031 долл./сотка, самым дорогим – Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 4 617 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Обуховском районе - на 0,69% (28 долл.) - до 4 037 долл./сотка, Вышгородском - на 0,94% (28 долл.) - до 2 940 долл./сотка, Макаровском - на 1,30% (22 долл.) - до 1 670 долл./сотка, Белоцерковском — на 1,18% (14 долл.) - до 1 173 долл./сотка, Барышевском — на 1,05% (12 долл.) - до 1 129 долл./сотка, Фастовском - на 1,37% (15 долл.) - до 1 083 долл./сотка.

При этом рост стоимости земли произошел в Киево-Святошинском районе - на 1,14% (52 долл.) - до 4 617 долл./сотка, Бориспольском — на 0,70% (23 долл.) - до 3 331 долл./сотка, Броварском - на 1,23% (30 долл.) - до 2 461 долл./сотка, Васильковском - на 1,11% (21 долл.) - до 1 907 долл./сотка, Бородянском — на 0,98% (15 долл.) - до 1 551 долл./сотка, Кагарлыкском - на 1,05% (15 долл.) - до 1 449 долл./сотка, Иванковском - на 0,90% (10 долл.) - до 1 119 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком районе — на 0,88% (9 долл.) - до 1 031 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.