Стоимость земли под коттеджи в Одесской области в сентябре выросла до 4720 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в сентябре 2012 года выросла на 0,60% (28 долл.) – до 4 720 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, в области самым дешевым оставался Беляевский район со средним показателем 2 457 долл./сотка, самым дорогим – Овидиопольский район, где средняя цена продажи составила 5 853 долл./сотка.

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе выросла на 0,53% (31 долл.) – до 5 853 долл./сотка, в Ильичевске – выросла на 1% (54 долл.) – до 5472 долл./сотка, в Коминтерновском районе – выросла на 1,17% (54 долл.) – до 4686 долл./сотка, в Белгород-Днестровском – выросла на 0,41% (16 долл.) – до 3 954 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли зафиксировано в Беляевском районе – на 0,45% (11 долл.) – до 2 457 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.