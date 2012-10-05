Украина вводит на 5 лет антидемпинговую пошлину на импорт шифера из Беларуси

Украина применяет окончательные антидемпинговые меры относительно импорта асбестоцементных гофрированных листов (шифера) из Беларуси, вводящие пошлину в размере 33,19%.

Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№181 от 5 октября 2012 года).

При этом в отношении белорусского производителя/экспортера шифера ОАО «Кричевцементошифер» такие меры не применяются, учитывая его добровольные обязательства относительно прекращения демпингового импорта шифера.

Антидемпинговые меры путем введения взимания окончательной антидемпинговой пошлины в размере 33,19% применяются с момента вступления в силу решения комиссии.

Импорт на таможенную территорию Украины шифера без сертификата о происхождении и в случае невозможности определения его происхождения осуществляется с уплатой окончательной антидемпинговой пошлины в размере 33,19%.

Решение комиссии вступает в силу через один месяц после опубликования данного сообщения.

Как поясняется в сообщении, 10 сентября 2012 года комиссия рассмотрела поданные Министерством экономического развития и торговли Украины материалы о результатах проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину шифера из Беларуси и добровольные обязательства белорусского производителя/экспортера ОАО «Кричевцементошифер» относительно прекращения демпингового импорта в Украину шифера.

Расследование установило, что в 2010 году цена импорта в Украину шифера из Беларуси была ниже цены его продажи на внутреннем рынке Беларуси, что является основанием считать такой импорт демпинговым.

Объем демпингового импорта в Украину белорусского шифера составляет более 3% общего импорта данного товара. Демпинговая маржа составляет 33,19%.

Как сообщал УНИАН, в марте 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле решила начать антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину листов асбестоцементных гофрированных (шифера) из Республики Беларусь и поручила его проведение Министерству экономического развития и торговли.

По результатам рассмотрения материалов Минэкономики о результатах антидемпинговой процедуры относительно импорта в Украину шифера из Беларуси комиссия установила, что в жалобе о нарушении и проведении антидемпингового расследования, поданной ассоциацией «Украинское хризотиловое объединение», содержится достаточно доказательств относительно демпинга и ущерба для начала антидемпингового расследования.