Стоимость земли под коттеджи в Днепропетровской области снизилась до 2 227 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в сентябре 2012 года снизилась на 0,67%, или 15 долл., – до 2 227 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Криничанский район со средним показателем 918 долл./сотка, самым дорогим – Синельниковский район, где средняя цена продажи составила 2 454 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области снизилась на 0,76% (18 долл.) – до 2 361 долл./сотка, в Новомосковском – снизилась на 1,44% (16 долл.) – до 1 092 долл./сотка, в Криничанском – выросла на 0,99% (9 долл.) – до 918 долл./сотка, в Синельниковском – выросла на 0,74% (18 долл.) – до 2 454 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.