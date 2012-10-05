Стоимость земли под коттеджи в Харьковской области снизилась до 1808 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в сентябре 2012 года снизилась на 0,88%, или 16 долл., – до 1808 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Чугуевский район со средним показателем 1118 долл./сотка, самым дорогим – Харьковский район, где средняя цена продажи составила 1897 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Харьковском районе снизилась на 0,89% (17 долл.) – до 1 897 долл./сотка, в Дергачевском – снизилась на 1,15% (20 долл.) – до 1 713 долл./сотка, в Чугуевском – на 0,72% (8 долл.) – до 1118 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.