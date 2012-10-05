Стоимость земли под коттеджи в Донецке снизилась до 4 447 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в Донецке под коттеджное строительство в сентябре 2012 года снизилась на 0,31%, или 14 долл., – до 4 447 долл. за сотку, сообщили УНИАН в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1 623 долл./сотка, самым дорогим – Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 10 128 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Калининском районе – на 0,52% (37 долл.) – до 7127 долл./сотка, в Киевском – снизилась на 1,54% (95 долл.) – до 6 084 долл./сотка, в Кировском – выросла на 0,55% (15 долл.) – до 2 720 долл./сотка, Пролетарском – снизилась на 1,65% (30 долл.) – до 1 792 долл./сотка, Ленинском - снизилась на 1,38% (49 долл.) – до 3 510 долл./сотка, Куйбышевском – выросла на 0,53% (25 долл.) – до 4 740 долл./сотка, Петровском районе – выросла на 0,93% (15 долл.) – до 1 623 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.