Стоимость земли под коттеджи во Львовской области выросла до 1 975 долл. за сотку

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в сентябре 2012 года выросла на 0,87% (17 долл.) – до 1 975 долл. за сотку, сообщили УНИАН в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Каменско-Бугский район со средним показателем 1001 долл./сотка, самым дорогим – Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2 226 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе выросла на 1,32% (29 долл.) – до 2 226 долл./сотка, в Яворовском – выросла на 0,49% (8 долл.) – до 1 633 долл./сотка, в Жовковском – снизилась на 0,75% (9 долл.) – до 1 196 долл./сотка, в Каменско-Бугском районе – выросла на 0,81% (8 долл.) – до 1001 долл./сотка, в Городокском – снизилась на 0,60% (10 долл.) – до 1 653 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.