Кабмин намерен оплачивать бюджетникам первый взнос по программе «Доступное жилье»

Кабинет министров Украины рассматривает возможность предоставления государством средств бюджетникам для первого взноса при покупке квартир по программе «Доступное жилье». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с работниками образования по случаю Дня учителя.

«Возникла проблема, что не всегда наши бюджетники могут внести этот первый взнос, который исчисляется порядка 100-150 тыс. гривень. Мы обсуждали на правительстве этот вопрос, как его решить с точки зрения наших врачей, потому что у нас в сельской местности очень трудно с обеспечением наших больниц врачами, с учителями тоже есть проблема, особенно в небольших населенных пунктах. И вот сейчас мы прорабатываем такое решение: либо всю часть первоначального взноса возьмет на себя государство, либо определенную часть», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что решение этой проблемы будет зависеть от возможностей государства, а внесение государством части первоначального взноса для бюджетников возможно будет также зависеть от материального положения семьи.

По словам Н.Азарова, семьи бюджетников, и в частности учителей, имеют разный состав. Один из членов семьи может иметь достаточный доход, и в этом случае государство не будет доплачивать за такого человека.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегионстроя, по состоянию на начало сентября с.г. в рамках правительственной программы «Доступное жилье» заключено 336 договоров о предоставлении частичной компенсации процентов и профинансировано 335 кредитов на общую сумму более 79 млн грн.

Справка УНИАН. 25 апреля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением №343 утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 п.п. годовых. 3 августа 2012 года Президент Украины В.Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

В Государственном бюджете 2012 года на компенсацию процентной ставки по этой ипотечной программе предусмотрено 1 млрд грн.

Кабинет министров Украины предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2013 год 1 млрд грн на программу удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.