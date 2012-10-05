Долг жилищных организаций Киева перед «Киевэнерго» составляет 1,028 млрд грн

Суммарный долг жилищных организаций Киева перед компанией «Киевэнерго» за поставленную теплоэнергию, по состоянию на 1 октября 2012 года, составил 1,028 миллиардов гривень, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, наибольшие долги перед компанией имеют ЖЭКи – 892,4 млн гривень.

«В условиях, когда действующие тарифы на тепловую энергию для нужд населения лишь на 50% покрывают себестоимость ее производства, каждый платеж сторон означает тепло для киевлян», – говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора ПАО «Киевэнерго» Александра Фоменко.

Как сообщал ранее УНИАН, компания «Киевэнерго» уменьшила долг перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ для производства тепловой энергии для нужд населения на 305,7 млн грн - до 287,3 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.