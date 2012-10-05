«Будхаус Групп» покупает две компании в Ивано-Франковске и Черкассах

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «Будхаус Групп» (Киев) на приобретение акций ПАО «Индуктор» (Ивано-Франковск) и ПАО «Любава» (Черкассы), сообщили УНИАН в АМКУ.

Согласно сообщению, данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления обществ.

Как сообщал УНИАН, девелоперская компания «Будхаус Групп» в конце осени текущего года планирует открыть ТРЦ Lubava в Черкассах.

Справка УНИАН. ООО «Будхаус Групп» (Киев) – инвестиционно-девелоперская компания, основными направлениями деятельности которой являются строительство и управление объектами недвижимости на территории Украины, а также привлечение инвестиций в строительные проекты. В сферу интересов компании входят объекты в сегментах торговой, офисной, гостиничной и загородной недвижимости. Среди проектов компании - ТРЦ Fabrika в Херсоне и ТРЦ Lubava в Черкассах, гостиница Four Points by Sheraton в Запорожье.

ПАО «Индуктор» (Ивано-Франковск) специализируется на производстве силовых трансформаторов для теле- и реадиоаппаратуры, штампов, нестандартного оборудования, товаров народного потребления, металлоизделий, изделий из пластмассы, электрообогревателей.

Завод «Индуктор» основан в 1969 году как филиал Харьковского завода радиокомпонентов.

По состоянию на 1 квартал 2012 года, 69,5% акциями компании владело ООО «Будхаус Групп», 14,3% - украинское физическое лицо.

ПАО «Любава» (Черкассы) занимается сдачей в аренду собственной недвижимости.

По состоянию на 1 квартал 2012 года 85,1% акций общества владела кипрская компания Kernor Ventures Limited.