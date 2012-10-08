Погода в ближайшие дни дает основания для начала отопительного сезона - Гидрометцентр

В Гидрометцентре заявляют о наличии оснований для начала отопительного сезона в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал начальник Гидрометцентра Украины Николай Кульбида.

По его словам, в течение ближайших дней в западных, северных и частично центральных областях произойдет «переход температуры с +8° в сторону снижения и будет этот период достаточно длительным – составит 5-7 дней, а это уже является основанием для начала отопительного периода в Украине».

«В целом 18-20 октября на территории Украины возвращения очень теплой погоды мы не ждем, хотя незначительные колебания температуры, преимущественно дневной, конечно, будут иметь место», - сказал Н.Кульбида.

Он отметил, что, в частности, по просьбе КГГА Гидрометцентр предоставил соответствующий прогноз среднесуточной температуры. И согласно этому прогнозу, в городе должно начаться массовое подключение отопления.

Напомним, 8 октября председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил, что в столице отопительный сезон в Киеве начнется 10 октября. «Отопительный сезон в Киеве начнется 10 октября. Нам нужно технологически 7 дней, но из практики, думаю, это будет 10 дней для того, чтобы включить жилищный фонд и всю бюджетную сферу», - сказал А.Попов.

По словам Кульбиды, с 10 по 13 октября в Украине будет наблюдаться довольно прохладная погода, температура воздуха ночью будет 2-7 градусов тепла.

Такой уровень температуры будет сначала в западных областях, а затем распространится на другие регионы, за исключением юга Украины.

Кроме того, на поверхности почвы, а в Карпатах - и в воздухе, будут наблюдаться заморозки от -1 до -5 градусов.

Максимальная дневная температура будет преимущественно составлять от 10 до 16 градусов тепла, и только на юге и в юго-восточных областях столбик термометра поднимется до 20-22 градусов тепла.

По словам Н.Кульбиды, 14-15 октября в Украине ожидается перемещение довольно активного атмосферного фронта, который будет частично повторять погодную ситуацию, складывающуюся на сегодня. То есть, как объяснил Н.Кульбида, в эти два дня в Украине пройдут дожди, и больше всего их ожидается в западных, центральных и северных областях, гораздо меньше - на востоке и юге страны.

Также Н.Кульбида сообщил, что в высокогорье Карпат выпал снег - от 3 до 10 см.

Как отметил Кульбида, сильные дожди, которые прошли в Карпатском регионе, обусловили определенный рост уровня воды в реках. «В большинстве случаев это является положительным моментом, поскольку до этого в большинстве карпатских рек был чрезвычайно низкий уровень воды, а значит эта ситуация улучшит состояние с водными ресурсами в этом регионе. Никаких угроз для населения и территорий эти дожди не несут. Сегодня дожди над Карпатами прекращаются и, таким образом, дальнейшего осложнения ситуации в этом регионе стоит ожидать», - подытожил Н.Кульбида.