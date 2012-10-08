В Киеве 100% жилого фонда готово к отопительному сезону

В Киеве 100% жилого фонда подготовлено к предстоящему отопительному сезону, сообщает Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве.

Согласно сообщению, Инспекция ГАСК завершила проверку готовности жилых домов столицы к работе в отопительный период и обработала 100% паспортов готовности домов, предоставленных жилищными организациями.

В инспекции сообщают, что жилищные организации Киева устранили замечания, предоставленные во время проверки. В частности, среди замечаний Инспекции ГАСК — необходимость остекления окон на лестничных клетках, замена инженерных коммуникаций в подвальных помещениях домов, выполнение ремонтов кровель, дверей, входных групп, восстановление работы нагревательных приборов на лестничных летках, восстановление теплоизоляции, очистка водостоков и т. д.