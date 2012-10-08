Власти Киева обещают еще 135 квартир инвесторам «Элита-Центр»

Столичная власть готовит решение о выделении четырех новых земельных участков холдинговой компании «Киевгорстрой» под строительство жилых домов, в которых 135 квартир будет передано пострадавшим от аферы «Элита-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам председатель КГГА Александр Попов, комментируя сегодняшнюю акцию обманутых инвесторов «Элита-Центр», которые выражают обеспокоенность по поводу того, что получают обещанные городской властью квартиры медленными темпами.

«Мы на сегодняшний день уже 110 квартир отдали. И у нас в планах где-то 135 квартир – это в ближайшие месяцы или год. У нас подготовлено решение о выделении еще 4 земельных участков, где будет строиться «Киевгорстроем» жилье для пострадавших от «Элита-Центра» в том числе», - сказал А.Попов.

Он обратил внимание, что проблема инвесторов «Элита-Центр» решается городом без какой-либо поддержки.

«Это очень накладно, потому что полторы тысячи людей – это большое количество. И у нас сегодня есть очередь, где есть чернобыльцы, инвалиды, многодетные, и мы тоже хотим, чтобы они имели квартиры. Но поскольку люди (инвесторы «Элита-Центра») один на один остались с проблемой, то мы таким образом, такими темпами поэтапно этот вопрос пытаемся решать. Те обязательства, какие мы приняли на себя, мы обязательно доведем до логического завершения», - пообещал А.Попов.

Справка УНИАН. В начале 2006 года в Киеве была раскрыта большая афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-Центр", представители которой брали у них деньги в качестве оплаты за якобы сооружаемое жилье. Общая сумма, которую получили мошенники от доверчивых граждан, оценивается приблизительно в 400 млн грн.