Риелторы не ожидают изменений стоимости жилья после выборов

Риелторы ожидают стабильность рынка недвижимости и сохранение стоимости жилья на текущем уровне после парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Сергей Злыдень на пресс-конференции во вторник, 9 октября.

«Эти выборы отличаются от других выборов тем, что на рынок недвижимости они никак не повлияют. Если предыдущие, докризисные, выборы ознаменовывались тем, что в период выборов возникала финансовая активность, и деньги, которые тратились на выборах, направлялись и на рынок недвижимости (это касалось и аренды), то в этом году такого мы точно не наблюдаем... В этом году рынок недвижимости не ощутил от выборов никаких инвестиций», - сказал президент АСНУ.

«Мы думаем, что рынок будет стабильным. Скорее всего, цены останутся такими же, и тенденции на рынке сохранятся такие, как сейчас есть. Это постепенное увеличение количества транзакций и постепенное увеличение покупательского спроса на этом рынке», - добавил С.Злыдень.

В свою очередь руководитель комитета АСНУ по информационным технологиям, сервисам, аналитике и МЛС Эдуард Бразас отметил, что инфляционные ожидания влияют на то, что на протяжении года население активно покупает жилье, но спрос не переместился в более высокую ценовую категорию. При этом спекулятивного спроса на квартиры не наблюдается.

По информации АСНУ, наибольший спрос по-прежнему наблюдается на жилье стоимость до 100 тыс. долл., при этом двухкомнатные квартиры по популярности вытесняют однокомнатные. Большей популярностью сейчас пользуются квартиры на первичном рынке, а особенно во введенных в эксплуатацию домах.

«Психологическое давление негативных ожиданий поствыборного периода на рынок какое-то действие возымело... Мы ожидаем, что сезонный спрос в ноябре-декабре поддержит количество сделок на текущем уровне, а с нового года мы чуть-чуть откатимся, потому что фактор сезонности сыграет, а другого фактора пока на рынке нет», - добавил Э.Бразас.

По данным АСНУ, средняя стоимость жилья эконом-класса на вторичном рынке Киева составляет 1 557 долл./кв. м. Стоимость аренды жилья в столице в среднем обойдется в 624 долл. в месяц.