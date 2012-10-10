Азаров требует как можно скорее завершить подготовку к зиме

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует от профильных ведомств как можно скорее завершить подготовку страны к осенне-зимнему периоду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил на заседании Кабинета министров.

«Украинские синоптики не ошиблись в своих прогнозах. Настоящая осень пришла в Украину: дожди, ветер, общее похолодание до заморозков ночью. МЧС уже объявило сразу несколько штормовых предупреждений в разных регионах страны. Несколько министерств и ведомств уже отчитывались на наших заседаниях, что подготовка к осенне-зимнему периоду уже почти завершена. Но я уже говорил и подчеркиваю еще раз: никаких «почти» у нас быть не должно. Не подготовку к холодам нужно активизировать, а ее завершение вообще», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в семи областях среднесуточная температура снизилась до +8 градусов и ниже, началось подключение больниц, поликлиник, детсадов и школ к теплоснабжению. Н.Азаров предупредил, что эти объекты должны получить тепло своевременно и в полном объеме.

«Не менее важно - запуск систем централизованного и индивидуального отопления на других объектах. К сожалению, единичные случаи, когда при подключении жилых домов оказывается, что подготовка к отопительному сезону проходила формально, уже появились в СМИ (сообщения). Мы благодарны за освещение таких фактов. На них уважаемые министры и руководители всех уровней должны реагировать оперативно, и быстро информировать СМИ, и мы рассчитываем, что они будут донесены гражданам», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в Украине подготовить к осенне-зимнему периоду предусмотрено 207 285 жилых домов, в том числе 176 926 жилых домов коммунальной собственности, 18 681 жилой дом ОСМД и ЖСК, 1 588 жилых домов коллективной собственности и 10 900 домов ведомственного жилого фонда.