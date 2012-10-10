Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с начала года снизилась на 3,8%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева с января по сентябрь 2012 года снизилась на 3,8% - до 2130 долл./кв.м, говорится в отчете сети агентств недвижимости Real Druzi, которым располагает УНИАН.

В третьем квартале 2012 года, по сравнению со вторым кварталом 2012 года, средняя стоимость снизилась на 1,9%, а за год с сентября 2011 по сентябрь 2012 года — снизилась на 3,2%.

По данным компании, в третьем квартале т.г. наибольшим спросом пользовались квартиры эконом-класса с ремонтом: однокомнатные стоимостью до 55 тыс. долл., двухкомнатные - в ценовой категории до 65 тыс. долл. и трёхкомнатные стоимостью до 85 тыс. долл.

По оценкам Real Druzi, в сентябре 2012 года средняя реальная стоимость квадратного метра квартир была существенно ниже заявленной цены во всех районах Киева (в пределах от 0,1% до 41%).

По мнению экспертов сети агентств недвижимости, в четвёртом квартале 2012 года средняя заявленная стоимость квадратного метра квартир Киева продолжит тенденцию к плавному снижению. Существенных изменений в структуре спроса и предложения не ожидается.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.