В центре Одессы горит памятник архитектуры - дом Руссова. Пожар тушат 6 расчетов

В четверг, 11 октября, около 11:00 в центре Одессы, на улице Садовой, 21, возник пожар в 5-этажном доме Руссова — памятнике архитектуры конца ХІХ века.

Как передает корреспондент УНИАН, огнем охвачен первый и частично второй этаж здания.

Пожар тушат шесть пожарных расчетов МЧС, спасатели также проводят эвакуацию жильцов соседней многоэтажки.

Заблокировано автомобильное движение от Соборной площади до улицы Садовой.

Сотрудники МЧС предполагают, что причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с бытовыми электроприборами рабочих, которые живут в пристройке во дворе этого аварийного дома, уже горевшего в октябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, ночью 29 октября 2009 года на чердаке данного дома 1897 года постройки возник пожар.

В связи с пожаром была прекращена подача электроэнергии в ближайшие дома, допускалась возможность обрушения аварийного здания.

По тогдашней оценке заведующего кафедрой архитектуры зданий и сооружений Одесской архитектурно-строительной академии Валерия Уренева, последствия пожара оказались «не столь губительны» для здания. В основном сгорели старые деревянные перекрытия, которые и так нужно было убирать.

Профессор В.Уренев также высказал убеждение, что при желании властей Дом Руссова можно восстановить в первозданном виде с использованием современных строительных материалов.