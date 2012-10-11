В Одессе пожар в доме Руссова потушен. Причина возгорания - бесхозяйственность

В Одессе спасатели потушили повторный пожар в доме Руссова, возникший из-за бесхозяйственности 11 октября около 12.00.

Как передает корреспондент УНИАН, первый замначальника горуправления МЧС Игорь Соловьев сообщил сегодня журналистам, пожарных в дом Руссова взывали сегодня дважды.

По его словам, "первый раз сотрудников МЧС вызвали в 6:40 утра. Увидели, что горит мусор в подвале - быстро потушили огонь. Но вскоре поступил новый вызов – на это раз пожар вспыхнул из-за короткого замыкания неисправной электрической проводки в пристройке рядом с домом".

«Сейчас спасатели заняты проливкой помещений на первом и втором этажах здания", - отметил полковник И.Соловьев, добавив, что "загорелся дом из-за бесхозяйственности".

Он подчеркнул, что оставляя дом после тушения утреннего пожара «спасатели отключили электричество, но затем его кто-то снова подключил. Если так будет продолжаться, неизбежны новые пожары».

Как сказал замначальника горуправления МЧС, пожары могут возникать, поскольку рядом с домом «незаконно складируются стройматериалы, горючие смеси, и спасатели, как и вызванные сотрудники местного ЖКС (Жилищно-коммунального сервиса - УНИАН), в данный момент не знают, кто и с какой целью привез во двор дома эти огнеопасные предметы».

После очередного пожара «аварийное здание, снятое с баланса жилищно-коммунального предприятия, не контролируемое службой энергонадзора, может просто рухнуть», - заключил И.Соловьев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, в центре Одессы, на улице Садовой, 21, возник пожар в 5-этажном доме Руссова — памятнике архитектуры конца ХІХ века. Огнем был охвачен первый и частично второй этаж здания. Пожар тушили шесть пожарных расчетов МЧС, спасатели также проводили эвакуацию жильцов соседней многоэтажки.

Сотрудники МЧС предполагают, что причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с бытовыми электроприборами рабочих, которые живут в пристройке во дворе этого аварийного дома, уже горевшего в октябре 2009 года.