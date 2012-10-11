В Киеве до 2014 года ожидается открытие 5 гостиниц

В Киеве до конца 2012 - в 2013 году ожидается открытие 5 гостиниц под управлением международных операторов общим номерным фондом 989 номеров, говорится в обзоре компании «Эрнст энд Янг», переданном агентству УНИАН.

В отчете отмечается, что наибольший прирост ожидается в сегменте четыре и пять звезд – 788 номеров.

В частности, в этот период ожидается открытие пятизвездочной гостиницы Hilton Kiev по бул. Шевченко, 28-30 на 257 номеров, пятизвездочной Sheraton Kiev Olympiysky Hotel по ул. Красноармейская, 55 на 196 номеров, пятизвездочной Renaissance Kyiv (реконструированная гостиница «Лейпциг») по ул. Прорезная, 24/39 на 173 номера, четырехзвездочной Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil по ул. Братской, 17-19 на 164 номера, трехзвездочной Park Inn (реконструированная гостиница «Спорт») по ул. Красноармейская, 55а на 199 номеров.

По оценкам специалистов компании, в ближайшие годы стоит ожидать усиления конкуренции между существующими гостиницами высокого класса (4-5 звезд) в связи со значительным объемом нового предложения, появившегося на рынке за последний год. А также снижения показателей доходности гостиниц высокого сегмента на фоне увеличения предложения и повышения интереса девелоперов, инвесторов и операторов к сегменту бюджетных гостиниц.

Справка УНИАН. Компания «Эрнст энд Янг» оказывает услуги в области аудита, налогообложения, cопровождения сделок и консультирования.

В Украине компания «Эрнст энд Янг» ведет деятельность с 1991 года. На сегодняшний день в офисах «Эрнст энд Янг» в Украине работают более 500 специалистов.