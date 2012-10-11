Закарпатская область полностью перешла на автономные системы теплообеспечения

Закарпатская область этой зимой впервые не будет пользоваться централизованным отоплением, поскольку в регионе, первом и пока единственном в Украине, осуществлен полный переход на автономные системы теплообеспечения.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник областного управления жилищно-коммунального хозяйства Василий Романец.

По его словам, в Закарпатской области на сегодняшний день практически завершается перевод жилого фонда и объектов бюджетной сферы на автономное отопление.

В.Романец сообщил, что в прошлом году в четырех городах области, а именно в Чопе, Мукачеве, Виноградове и Ужгороде еще оставались подключенные к централизованной системе отопления дома. Уже в начале этого сезона все помещения переведены на индивидуальные системы теплоснабжения.

Коммунальщик также уточнил, что единственный город Закарпатской области, где на сегодняшний день еще не введено автономное отопление, это районный центр Рахов. «Здесь еще около 35 домов пользуются централизованной системой теплоснабжения. Причина – горный город не газифицируется, поэтому для обеспечения раховчан теплом работает муниципальная котельная на альтернативном виде отопления - щепе», - уточнил В. Романец.

Он также добавил, что кроме раховчан, без автономного тепла также остаются еще 976 квартир Ужгорода, хотя они уже отсоединены от централизованного отопления. «Тем гражданам, которые не имеют средств для установления автономных систем обогрева, помогали установить их городские власти. Однако среди этих девятисот малообеспеченных нет и их предупредили о необходимости обеспечения собственным теплом», - добавил коммунальщик.

В.Романец также сообщил, что на реализацию программы по переводу Закарпатской области на автономное отопление в течение 2010-2011 годов привлечено 585 тысяч гривен из государственного бюджета, 4 млн. грн – из областного, более 30 миллионов гривен – из городских бюджетов и собственные средства предприятий и потребителей.

В целом, по словам начальника областного управления жилищно-коммунального хозяйства, по предварительным подсчетам благодаря отказу от централизованного теплообеспечения и переходу на автономные системы с высоким КПД, ежегодно Закарпатской области удастся экономить до 1290 млн кубометров природного газа всеми категориями потребителей.

«В денежном эквиваленте это почти 170 миллионов гривен. А фактические расходы населения на отопление своих помещений уменьшились в 3,5 раза», - отметил В. Романец.