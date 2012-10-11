В госбюджете-2013 предусмотрят финансирование строительства мостового перехода в Херсоне

Финансирование строительства мостового перехода в Херсоне будет предусмотрено в государственном бюджете 2013 года, заявил Президент Украины Виктор Янукович журналистам в Херсоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он сказал: «На следующий год этот объект будет обязательно включен в государственный бюджет. И мы доведем этот проект до завершения».

Строительство автомобильного мостового перехода через железнодорожные пути в районе Бериславского шоссе и ул. Залаэгерсег в Херсоне должно улучшить городское автосообщение.

Согласно проекту, общая протяжность дорожного полотна будет составлять 2 км, пропускная способность - 2 тысячи единиц транспорта в час. Строительство мостового перехода началось 15 июня 2012 года - на проект уже израсходовано 8,1 млн. грн из государственного фонда регионального развития.