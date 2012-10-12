В КГГА представили концепцию развития Андреевского спуска

Художникам и представителям власти Киева представлена концепция развития Андреевского спуска.

Как передает корреспондент УНИАН, представление проекта произошло в столичной горгосадминистрации. Наработки были представлены руководителем ОСН «Уличный комитет Андреевский спуск» Виктором Хаматовым. Документ решено обсудить в художественных кругах и структурах КГГА с тем, чтобы в дальнейшем вместе с замечаниями и предложениями передать его для разработки соответствующего проекта благоустройства исторической улицы и устройства там постоянно действующей выставки творческих работ.

Представлен проект развития улицы под рабочим названием «Киевский Монмартр» и разработан при участии общественных организаций: ОО «Ассоциация артгалерей Украина», Всеукраинского творческого союза художников «БЖ-Арт», ОД «Андреевский спуск» и ОО «Право киевлян».

Согласно этой концепции, предлагается осуществить зонинг Андреевского спуска и обустроить открытые и накрытые участка улицы. В частности, инициировано открыть зону с ландшафтной скульптурой совместно с музеем-мастерской им.И.Кавалеридзе (ближе к фуникулера) накрытые и открытые галерейные зоны, на круговой площадке спуска под навесом действующие детские студии, где будут проводиться конкурсы художников и работать арт-кафе- галерея; у входа в выставочные залы музея духовных сокровищ организовать музейно-рекреационную зону, свыше 200 метров предлагается выделить под открытие Аллеи звезд выдающихся художников; центр-трансформер с павильонами для различных видов искусства и т.д.

Управление Андреевского спуска предполагается осуществлять с участием нескольких специально созданных структур - Экспертного совета, который будет выполнять надзорную функцию; Совета кураторов, в которую войдут профессиональные люди и будут определять направления выставочной деятельности на спуске; исполнительный совет, в состав которой войдут представители названных органов, а также городской власти и общественных организаций, имеющих отношение к Андреевскому спуску.

По словам В.Хаматова, к финансированию реализации проекта предлагается привлечь бюджет Киева, инвестиционные средства партнеров и благотворительные взносы.

Глава КГГА Александр Попов в интервью журналистам сказал, что поддерживает предложенную концепцию развития исторической улицы.

«По моему мнению, задача власти – создать на Андреевском спуске такую атмосферу, которою все киевляне и украинцы от него ожидают. Этот проект как раз объединяет всех активных творческих деятелей, которые представлены сегодня на Андреевском спуске и это их прежде всего инициатива организовать это пространство в развитии, именно представление Андреевского спуска, как большой художественной мастерской, большого выставочного зала, где можно было бы представить работы высшего сорта известных наших художников», - прокомментировал Попов.

По его словам, реализация этого проекта может быть завершена в основном ко Дню города, то есть к концу мая следующего года. За этот период предстоит сделать проектно-сметную документацию, утвердить проект на Киевсовете с тем, чтобы в начале весны начать его реализацию.

«Что касается финансирования, то это станет известно после утверждения проектной документации. Но думаю, что это не большая сумма и убежден, что там бюджетного финансирования будет не много. Потому что мы обратимся к спонсорам, которые смогут присоединиться к реализации этого проекта. И таким образом из различных источников мы сможем иметь бюджет, который будет эффективно использован», - заявил председатель КГГА.