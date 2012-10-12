Проект реконструкции киевского ЦУМа изменен.

По данным газеты «Сегодня», элементы стеклянного фасада убрали с ранее разработанного проекта реконструкции ЦУМа под давлением столичных архитекторов, которые сочли, что это нарушило бы архитектурный ансамбль Крещатика.

«В представленном проекте компания приняла решение о сохранении в неизменном виде и детальной реставрации существующих фасадов здания. Мы услышали мнение экспертов и киевлян, поэтому пересмотрели первоначальный проект», — сообщил исполнительный директор "ЭСТА Холдинг" Максим Громадцов.

Выносить новый проект на градсовет уже не будут. «Совет носит рекомендательный характер. Мы услышали все рекомендации на прошлом совете и учли их в новом проекте», — отметили в пресс-службе «ЭСТА Холдинг».

«Из-за того что не будет стекла, ЦУМ будет выглядеть менее современно. Я лично, как архитектор, предпочитаю соединение новых и старых зданий, это выглядит очень логично в нашем современном обществе», — сказал архитектор проекта Роберт Бишоп.

На сегодняшний день в ЦУМе демонтировали лифты и эскалаторы, сняли обшивку с потолка и стен. Из аутентичного, то есть со времен строительства универмага, тут сохранились лишь мраморные лестницы и облицовки колонн (все остальное появилось после реконструкции в 1980 - 90-е годы). Их хотят использовать в интерьере нового ЦУМа, но как, пока не знают. По словам М.Громадцова, интерьер будет не советским, а современным.

Ожидается, что строительство начнется уже в этом году. В здании останутся две фасадные стены, которые выходят на Крещатик, все остальное разберут и построят заново. На время строительства универмаг затянут огромным полотном с изображениями нового ЦУМа. «Сейчас в ЦУМе проводятся подготовительные работы. Забор будут ставить в начале ноября, а реконструкция начнется в конце года после получения всех необходимых документов», — сообщили в пресс-службе «ЭСТА Холдинг».

Как сообщалось ранее, наземных этажей в будущем ЦУМе будет семь — то есть столько же, сколько и раньше. «Там будут рестораны, пабы, маленькие кафешки с террасами, современная одежда, ювелирные украшения, часы. Все, что обычно бывает в подобных универмагах в Европе. В отделке все будет очень дорого — дерево, кожа, камень и стекло», — отмечал ранее Р.Бишоп.

По информации М.Громадцова, в ЦУМ хотят привлечь бренды одежды, которых еще нет в Украине. «Хотим также сохранить один из отделов, существовавших в старом ЦУМе. Там был верхний этаж, который продавал товары для дома. Останется и разделение по этажам, где будет женская, детская и мужская одежда. «Хотим также сделать одну общую кассу для всех отделов», — отметил М.Громадцов.

На крыше появится панорамный ресторан на 250 человек, с видом на Крещатик, а под землей построят еще три уровня, два из которых отдадут под паркинг, один — под супермаркет.

Реконструкцию планируется завершить весной 2015 года.

Справка УНИАН. Компания «Эста Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели "Донбасс Палас" (Донецк), "Опера" (Киев), "Park Inn" (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации: (многофункциональный комплекс "Пушкинский" (Донецк), ЦУМ (Киев). Группа также является владельцем второй очереди бизнес-центра "Леонардо" (Киев).

Киевский ЦУМ вошел в состав группы «ЭСТА» в 2010 г., после чего было принято решение о начале разработки проекта реконструкции здания.