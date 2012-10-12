Кабмин рассмотрит вопрос достройки жилкомплекса «Днепровские башни» в Киеве

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк инициирует рассмотрение на заседании Кабинета министров постановления, регулирующего вопрос достройки жилого комплекса «Днепровские башни» в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минрегиона.

«Я как член правительства инициирую и внесу на рассмотрение Кабинета министров соответствующее постановление. Но это то, где мы полностью можем действовать, потому что там есть государственный заказ. А там, где мы не можем - застройщик должен знать, что не достроить объект или затягивать его сдачу в эксплуатацию будет, как говорится, «себе дороже», - сказал А. Близнюк на заседании Межведомственной комиссии по подготовке предложений для принятия неотложных мер по завершению строительства проблемных объектов жилищного строительства.

В министерства напомнили, что заказчиком строительства жилкомплекса «Днепровские башни» является командование Внутренних войск МВД Украины, а строительство фактически не осуществляется уже несколько лет, несмотря на высокую степень строительной готовности.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Министерство регионального развития и строительства оценивало достройку заморожено с 2005 года жилого комплекса «Днепровские башни» порядка в 200 млн грн.

Справка УНИАН. Строительство жилищного комплекса «Днепровские башни», расположенного по пр. Генерала Ватутина, 9, было начато в 1999 г. по заказу Главного управления внутренних войск МВД Украины. Общая площадь комплекса, состоящего из шести 34-этажных домов, составляет около 74 тыс. кв. м. В 2003 г. финансирование объекта было приостановлено. Общий объем финансирования ГУВВ МВД в строительство комплекса составил 127,86 млн грн при 50% готовности объекта. 450 военнослужащим должно было быть передано 37 тыс. кв. м площадей. В строительство комплекса вложили средства около 300 частных инвесторов.

Функция заказчика строительства была передана концерну «Укриндустрия», который привлек в качестве генподрядчика строительную компанию «УкрАзиаБуд». В марте 2006 года, после того, как у «УкрАзияБуд» начались финансовые затруднения (компания объявлена банкротом), ГУВВ МВД передало функции застройщика ООО «Этьен-вест».

Сдача в эксплуатацию всего комплекса планировалась во втором квартале 2005 г. Строительство комплекса было приостановлено в 2005 году. Сроки ввода объекта в эксплуатацию переносились на конец 2006, 2007, 2008 и 2009 годов.