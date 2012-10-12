Минрегион насчитал в Украине 656 жилых долгостроев

В Украине по состоянию на начало октября 2012 года насчитывается 656 объектов жилищного строительства с нарушением сроков ввода в эксплуатацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В частности, из общего количества 208 признаны проблемными, перспектива их достройки не определена. Больше всего долгостроев выявлено в Киеве (51), Киевской и Одесской областях (по 25), Хмельницкой (19) и Тернопольской (17) областях. В остальных регионах насчитывается по 3-5 проблемных долгостроев, наибольшее их количество не превышает девяти. При этом в Луганской, Сумской и Херсонской областях проблемных объектов не обнаружили.

В пресс-службе отметили, что Межведомственная комиссия по подготовке предложений для принятия неотложных мер по завершению строительства проблемных объектов жилищного строительства на своем заседании приняла решение о создании рабочей группы, которая в течение двух недель должна разработать концепцию нового законопроекта, посвященного защите прав инвесторов жилищного строительства, вместо предыдущего, утратившего актуальность.

Комиссия на одном из заседаний также планирует рассмотреть ряд подтвержденных фактов махинаций застройщиков с приглашением на мероприятие представителей прокуратуры, МВД и налоговой службы.

Кроме того, комиссия намерена обратиться в Минюст и Генеральную прокуратуру за разъяснением по поводу законности обнародования перечня недобросовестных застройщиков и проблемных объектов жилищного строительства.