В Киеве к теплоснабжению подключены уже более 9 тысяч объектов

По состоянию на утро 15 октября, «Киевэнерго» подключило к централизованному отоплению 9 597 объекта, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, «Киевэнерго» подключило 8 002 дома, 499 детских садов, 444 школ и 330 лечебных учреждений.

«В частности, больше всего жилых домов подключено в Соломенском (1 151), Шевченковском (1 380) и Голосеевском (887) районах», - сказано в сообщении.

Таким образом, как отмечается в сообщении, по состоянию на утро 15 октября всего подключено 59,7% от всех потребителей, за централизованное отопление которых несет ответственность «Киевэнерго».

Компания осуществляет запуск теплоносителя во всех районах столицы одновременно согласно графику, утвержденному Киевской городской государственной администрацией (КГГА).

Процесс подключения осуществляется круглосуточно.

Согласно распоряжению КГГА №1750 от 08.10.2012, подключение систем теплоснабжения столицы осуществляется в 3 этапа, начиная с 8 октября. Первый этап – подключение детсадов, роддомов и больниц, второй – общеобразовательных учебных заведений согласно их заявкам, третий – жилых домов, административных зданий, учреждений и организаций (по заявкам их руководителей), начиная с 10 октября.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.