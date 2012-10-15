Гонконг - лидер по росту цен на жилье. Далее следуют Москва и Сидней

Гонконг лидирует среди 10 крупнейших городов мира по росту цен на жилье в первом полугодии 2012 года, следует из исследования World Cities Review, подготовленного компанией Savills.

«Непререкаемым лидером по росту цен на жилье в этом году стал Гонконг. Восстановление рынка массового жилья одновременно с ростом спроса со стороны местного населения и упрощением условий получения ипотеки способствовали еще одной «волне» повышения цен на жилье в июне этого года», – говорится в докладе.

По подсчетам экспертов, рост стоимости жилья в Гонконге за последние полгода составил 7,4%. За ним следуют Москва и Сидней, где этот показатель составил 5,5% и 3,7%, соответственно.

Эти три города, как подчеркивают аналитики, значительно опережают достаточно скромный средний показатель общего индекса по всем 10 городам, который составляет лишь 1,2%. При этом в исследовании отмечается, что в 2012 году активность на рынках недвижимости 10 ведущих городов мира поддерживалась преимущественно за счет местного спроса, и самый большой рост цен имел место именно в тех городах, где местный спрос был на достаточно высоком уровне.

В то же время рынок городов Старого Света, таких как Лондон и Нью-Йорк, продолжают привлекать международный капитал, демонстрируя стабильный рост (за первое полугодие 2012 года 2,8% и 1,1% соответственно). Самое большое падение стоимости недвижимости эксперты зафиксировали в Париже, где цены на жилье снизились за полгода на 3,4%.

«Кризис еврозоны продолжает препятствовать инвестициям в активы, номинированные в евро. Еще одним «ударом» стал предложенный вновь избранным президентом Франсуа Олландом «налог на богатых». Дальнейшее падение цен в столице Франции сейчас кажется неизбежным», – говорится в отчете, передает «Прайм».