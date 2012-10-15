“Львовгаз” заявляет о неготовности города к отопительному сезону

Компания “Львовгаз” заявляет о неготовности Львова к отопительному сезону из-за отсутствия выделенных городу лимитов природного газа.

Об этом сообщили УНИАН в ПАТ “Львовгаз”.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день управление магистральных газопроводов «Львовтрансгаз» направило письмо городскому голове Андрею Садовому, а также руководству «Львовтеплоэнерго» и начальнику газового управления города Львова, в котором отмечается, что “из-за бездеятельности городской власти Львов на сегодняшний день не готов к отопительному сезону, поэтому вся ответственность за стабильное газоснабжение и за последствия, связанные с ограничением газоснабжения в городе Львове, возлагается на городского голову”.

В ПАО “Львовгаз” заявили, что большинство мэров городов Львовщины, в том числе Львова, подписывают распоряжение о начале отопительного сезона, не имея выделенных объемов природного газа от НАК «Нафтогаз Украины», что в свою очередь свидетельствует о ненадлежащей подготовке городов к отопительному сезону.

“По состоянию на 15 октября 2012 г., лимиты природного газа выделены лишь ЛКП «Железнодорожтеплоэнерго» в объеме 17 тыс. куб. м в декаду, однако суточное потребление предприятия составляет около 130 тыс. куб. м газа. Поэтому ни одна теплоснабжающая организация области не может обеспечить полноценную работу своих котельных”, - отмечается в сообщении.

В ПАО “Львовгаз” акцентируют на том, что поскольку «Львовтеплоэнерго» является наибольшим потребителем газа, не имея лимита природного газа компания использует природный газ других потребителей, чем вызывает понижение давления газа во всей сети и прекращение его подачи в крайних точках.

Также в ПАО «Львовгаз» отметили, что руководителям городов и теплоснабжающих предприятий подчеркивалось, что газоснабжение к котельным будет подаваться лишь при наличии лимита природного газа, а вся ответственность за отсутствие тепла в помещениях жителей Львова и области лежит на городских головах, поскольку они не сумели обеспечить город необходимыми объемами природного газа.

“Понимая сложную ситуацию, «Львовгаз» под свою ответственность возобновляет подачу газа тем котельным, которые обеспечивают теплоснабжение лечебных учреждений, детских садов и школ. Однако все остальные котельные начнут отопительный сезон лишь после того, как руководители теплоснабжающих предприятий и руководители городов решат вопрос обеспечения природным газом с НАК «Нафтогаз Украины», - сообщает ПАО “Львовгаз”.

Как сообщал УНИАН, 12 октября во Львове начался отопительный сезон, однако сегодня, 15 октября, было принято решение о его приостановке из-за потепление.