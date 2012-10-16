Кабмин утвердил критерии оценки степени риска от деятельности лицензиатов Нацкомуслуг

Кабинет министров своим постановлением №937 от 10 октября 2012 года утвердил критерии оценки степени риска от деятельности субъектов хозяйствования, подлежащей лицензированию Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацкомуслуг.

Данный документ предусматривает формирование единой системы критериев оценки степени риска от осуществления субъектами хозяйствования хозяйственной деятельности в сфере коммунальных услуг.

Критериями, по которым оценивается степень риска, являются объемы осуществления хозяйственной деятельности, осуществление хоздеятельности на товарных рынках Украины, которые находятся в состоянии естественной монополии, а также на смежных рынках. Среди других критериев - совмещение видов хозяйственной деятельности в сферах естественных монополий и видов хозяйственной деятельности на смежных рынках.

Нацкомуслуг осуществляет плановые проверки деятельности субъектов хозяйствования с высокой степенью приемлемого риска - не чаще одного раза в год, со средней степенью приемлемого риска - не чаще одного раза в два года, с незначительной степенью приемлемого риска - не чаще одного раза в пять лет.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды) и около 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).