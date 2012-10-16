ГИУ с начала октября рефинансировало 72 ипотечных кредита на 16,6 млн грн
На 15 октября т.г. Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) рефинансировало 72 ипотечных кредита, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму почти 16,6 млн грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИУ.
По данным ГИУ, в сентябре банками-партнерами ГИУ было предоставлено 132 ипотечных кредита.
По мнению главы правления ГИУ Валентина Рыбачука, при существующей динамике выдачи кредитов сентябрьский показатель будет превышен на 10%.
Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в январе-сентябре текущего года рефинансировало 820 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму почти 200 млн грн.
ГИУ в январе-августе текущего года рефинансировало 748 ипотечных кредитов, предоставленных банками-партнерами на приобретение жилья гражданам, на общую сумму около 185 млн грн.
Средняя ставка кредитования находится на уровне 13,63% годовых. Средняя сумма кредита - 245 тыс. грн.
В 2011 году ГИУ выкупило у банков-партнеров 290 ипотечных кредитов на сумму свыше 76 млн грн.
Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.
Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.