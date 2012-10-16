Оформлять наследство в селах будут сельские советы

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оформления наследства”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 288 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Гражданский кодекс Украины и Закон Украины “О нотариате”, которыми предусмотрено, что исключительно за сельскими, поселковыми советами закрепляется весь процесс оформления наследства сельским наследникам.

В пояснительной записке к закону отмечается, что сегодня оформить наследство на земельный участок, дом или имущество сельскому наследнику слишком обременительно из-за необходимости получения многих платных справок, многочисленных поездок к нотариусу в районный или областной центр, привлечения юрисконсультов и т.п. «Этот процесс действующими нормативными актами для жителей сельских населенных пунктов до конца не урегулирован, поскольку не предусматривает замкнутую процедуру оформления наследства по месту их проживания. Единственная норма из Гражданского кодекса Украины по ст.1283 предусматривает лишь охрану наследственного имущества, которая возложена на органы местного самоуправления. Все остальное, что касается наследства, закреплено за нотариусами, которых в селе нет», - говорится в записке.