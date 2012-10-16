Минрегион разрабатывает стандарты качества коммунальных услуг

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства завершает разработку стандартов качества жилищно-коммунальных услуг.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор департамента жилищной политики Министерства регионального строительства и ЖКХ Украины Виталий Шаповаленко.

«Министерство завершает работу над разработкой стандартов качества жилищно-коммунальных услуг. За основу приняты нормативы, существующие в европейских странах. Мы разрабатываем на сегодня концепцию оценки системы соответствия качества жилищно-коммунальных услуг. Это будет открытая информационная площадка, к которой будут иметь доступ как потребители, так и исполнители жилищно-коммунальных услуг», - сказал директор департамента.

В.Шаповаленко уточнил, что стандарты будут утверждаться приказом министерства и будут обязательными для всех поставщиков услуг.

«На сегодня у нас в полной мере требование закона о коммунальных услугах выполняется в части порядка перерасчета за не оказанные либо некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги по тепло- и водоснабжению... Что касается содержания и обслуживания домов и придомовых территорий — это проблематично. Мы сегодня завершаем работу над документом, который позволит определить четкие критерии. Мы одновременно работаем над разработкой порядка проведения перерасчета за не оказанные либо некачественно оказанные услуги по содержанию домов и придомовых территорий», - отметил В. Шаповаленко.

Директор департамента добавил, что стандарты находятся на экспертной проработке, а порядок перерасчета будет завершен к середине 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства направит в текущем году 2 млн 248,58 тыс. грн на научно-технические разработки в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В частности, на разработку стандартов качества жилищных услуг по управлению жилыми комплексами и их содержанию планировалось выделить 70 тыс. грн.