Утверждены правила определения стоимости экспертизы проекта строительства

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердило Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, которое осуществляется на территории Украины.

Об этом говорится в приказе Минрегиона №505 от 3 октября 2012 года «Об утверждении Изменения №8 в ДБН Д.1.1-7-2000».

Согласно документу, по состоянию на 1 июля 2012 года, стоимость экспертизы проектной документации для проекта стоимостью до 500 тыс. грн составляет: по всем направлениям — 2,7 тыс. грн (без НДС), по вопросам крепкости, надежности, долговечности домов и сооружений, их эксплуатационной безопасности и инженерного обеспечения — 1,35 тыс. грн (без НДС), сметной стоимости — 1 тыс. грн (без НДС). Для объектов сметной стоимостью 1-2 млн грн, соответственно, стоимость экспертизы составляет 4-5,4 тыс. грн, 2-2,7 тыс. грн и 1,09-1,25 тыс. грн; для объектов сметной стоимостью 50-100 млн грн — 45-70 тыс. грн., 22,5-35 тыс. грн и 9-14 тыс. грн; для объектов стоимостью свыше 500 млн грн — 288 тыс. грн, 144 тыс. грн и 57,6 тыс. грн.

Приказ вступает в силу с 1 февраля 2013 года.