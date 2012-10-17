Строительство Олимпийской деревни-2022 будет вестись за счет инвесторов – Колесников

В рамках реализации проекта по заявке Украины на право проведения зимней Олимпиады 2022 года строительство Олимпийской деревни будет осуществляться за счет средств инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.

«Первый этап мы пройдем. Это я могу вам практически гарантировать. Будут построены лыжные стадионы уже в ближайшее время – это будут программы госбюджетные. Будет построен санно-бобслейный комплекс и горнолыжные трамплины», - сказал Б.Колесников.

По его словам, в феврале и декабре 2014 года пройдут ряд международных соревнований в Карпатах.

«Точная сумма по готовности программы (госбюджета – УНИАН), я знаю, что эта сумма не будет включать Олимпийские деревни, которые будут построены частными компаниями в качестве потом продажи под жилье и переоборудование в гостиницы. Все остальные олимпийские объекты будут строиться (за счет средств госбюджета – УНИАН). Тут достаточно времени. Это не Чемпионат Европы по футболу (2012 года), чтобы провести открытые конкурсы, в том числе и мировые, и получить действительно победителей, которые потом не в пожарной спешке будут строить эти объекты», - считает Б.Колесников.

Он отметил, что Министерство инфраструктуры будет обеспечивать строительство новых автомобильных и железных дорог к объектам, где возможно проведение спортивных соревнований.