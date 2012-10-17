Колесников опроверг информацию о закрытии программы "Доступное жилье"

Реализацией национальной программы «Доступное жилье» будет заниматься специальное агентство в рамках Министерства инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.

«Хочу сказать, что появившаяся информация о закрытии программы («Доступное жилье» - УНИАН) не соответствует действительности», - сказал Б.Колесников.

Он пояснил, что единственным изменением в структуре реализации этой программы является то, что будет создано новое национальное агентство в рамках Министерства инфраструктуры.

Это агентство будет включать в себя, прежде всего, «Доступное жилье», подготовку Чемпионата Европы по баскетболу 2015 года и подготовку к заявке на право проведения в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года. «Указ уже на подписании (у Президента – УНИАН). Я думаю, сегодня-завтра он будет подписан», - подчеркнул Б.Колесников.

Как сообщалось, директор Департамента национальных и инвестиционных проектов Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Юрий Гусев сказал «Комментариям», что в ближайшее время Госагентство объявит об окончании работ и закрытии национального проекта «Доступное жилье».

Справка УНИАН. По проекту "Доступное жилье" предполагалось, что по всей стране вырастут так называемые «Президентские кварталы», состоящие из 16-ти типовых девятиэтажных монолитных домов на 70 квартир каждый. Жилплощадь предназначалась для молодых семей, военнослужащих, и крымскотатарского населения. Площадь квартиры не должна была превышать 38 кв. м. Стоимость же квадратного метра заявлялась на уровне 4 тыс. грн.